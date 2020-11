Parolo: “Siamo venuti qui per fare la partita dal primo minuto, faccio i complimenti a tutti”

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo, autore dell’assist a Immobile per l’1-0, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo esterno sul Crotone:

“Le condizioni atmosferiche erano un po’ incerte, ma siamo venuti qui per fare la partita e l’abbiamo dimostrato fin dal primo minuto. La nostra mentalità sta crescendo e oggi sci siamo fatti trovare ponti, sia i titolari che quelli entrati dalla panchina: complimenti a tutti. Noi ci isoliamo da tutto, lavoriamo per avere più giocatori disponibili e aiutare il mister con le rotazioni. Questo vuol dire che siamo una squadra di valore”.

Foto: twitter ufficiale Lazio