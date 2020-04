Parolo: “Sarà dura ricominciare senza tifosi, con loro partivamo già in vantaggio”

Intervistato dai canali sociali del club, Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha raccontato come sta passando la sua quarantena: “Bisogna imparare adesso a convivere con la situazione: siamo gente che sa ragionare e ha voglia di vivere. L’Italia è un paese che riesce sempre a trovare una soluzione a tutto. Spero non ci sia una corsa folle alla fine della quarantena, ma una ripresa con lo spirito giusto. Mi manca l’adrenalina da competizione che ci nutre. Più che l’abbraccio con i compagni, ho bisogno della singola sfida nella partitella e della voglia di superare l’avversario ogni giorno. Poi la vittoria è sempre bella. Ripresa? C’è tanta voglia di ripartire. Il problema della mancanza del pubblico è grande, si era creata una sinergia incredibile: partivamo già 1-0 per noi. La carica che ti davano i tifosi era pazzesca, sapevi che per gli avversari non c’era scampo: i laziali sanno aiutare meglio di tutti, anche in trasferta. Sarà un problema per noi e dovrà essere compensato dalla voglia che abbiamo di raggiungere l’obiettivo. Non so come sarà, si capirà dai primi sguardi quando ci ritroveremo tutti insieme. Come nelle prime settimane di ritiro, già capisci come andrà la stagione. Quest’anno ho subito detto che sarebbe stata una grande annata, c’era una qualità e un’intensità nell’allenamento che non c’erano in passato. L’entusiasmo ci ha trascinato tantissimo. Quando lotti per un qualcosa di concreto è diverso dal quando lo fai per una qualificazione in Champions. Hai sempre tanta energia sì, ma non quanta ne hai quando ti giochi un trofeo. Il sogno Scudetto deve essere uno sprono per farci continuare con la stessa fame e voglia di prima. Cataldi? Ha caratteristiche diverse da Leiva ed è cresciuto molto dal punto di vista mentale. L’ho visto lavorare diversamente negli ultimi anni, so che può essere un perno per il futuro. Sa cosa vuol dire essere laziali e vivere lo spogliatoio. Potrà diventare un titolare inamovibile, adesso è nella piena maturità della carriera.”