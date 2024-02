Parolo: “Il derby d’Italia pesa di più per l’inter”

Marco Parolo, ex centrocampista tra le altre della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando del big match di domenica sera tra Inter e Juventus: “La partita pesa più per l’Inter, perché all’andata a Torino ha dimostrato di avere grande rispetto della Juventus, e ha vissuto con sollievo il recente pareggio bianconero con l’Empoli. Allegri ha avuto la forza di meritarsi questa sfida, ma non ha l’obbligo dello scudetto. Per i nerazzurri, al terzo tentativo con Inzaghi, sarebbe la ciliegina. I nerazzurri hanno un reparto molto forte, tecnicamente superiore. Ma credo che i bianconeri abbiano le caratteristiche giuste per dar loro fastidio, lo testimoniano gli ultimi precedenti: Rabiot ha sempre fatto soffrire Barella, invece McKennie ha un’intensità che da noia”.

Foto: Instagram Parolo