Paro (vice Juric): “Prestazione al di sotto delle ultime partite. Sapevamo di affrontare una squadra tosta fisicamente”

Matteo Paro, vice di Juric al Torino, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con l’Udinese: “Oggi abbiamo fatto una prestazione non buona. Sapevamo di affrontare una squadra tosta fisicamente. Di solito riusciamo a prendere in mano l’inerzia della partita e oggi c’è riuscito meno. La prestazione è stata al di sotto delle ultime partite. Dispiace sempre perdere, soprattutto a due minuti dalla fine. Quando si gioca sui duelli e non li vinci, l’altra squadra prende l’inerzia. Dovevamo gestire meglio alcuni palloni. Loro hanno dei meriti, hanno messo in campo tanta cattiveria e vinto tanti duelli”.

FOTO: Logo Torino