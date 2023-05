Paro (vice Juric): “Possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina. Radonjic non è ancora al 100%”

Per un attacco influenzale, Ivan Juric non ha potuto partecipare alla conferenza stampa in vista della Fiorentina, al suo posto il vice Matteo Paro: “Con i viola abbiamo fatto belle partite, loro nonostante l’impegno europeo hanno avuto continuità di rendimento. Hanno cambiato tanti giocatori nelle varie partite, hanno diverse soluzioni di vario livello. Domani sarà una partita difficile anche se hanno giocato in coppa. Abbiamo dimostrato di poter far bene, in coppa Italia con loro meno bene ma possiamo metterli in difficoltà”.

Le situazioni dei singoli: “L’unico indietro è Radonjic e non è al 100%, gli altri hanno recuperato tutti e sono a disposizione. Pellegri si sta allenando da parecchio tempo, non credo sia un problema per lui fare 90 minuti. Abbiamo provato varie soluzioni, domani decideremo la miglior formazione”.

Sulla quota 50 punti: “Sarebbe superare la quota dell’anno scorso, oltre a lottare per raggiungere l’ottavo posto: è importante, i ragazzi stanno dimostrando una crescita importante e speriamo di far bene e di fare una grande partita. Vogliamo battere la Fiorentina, raggiungere e superare i 50 punti sarebbe un risultato molto importante”