Paro: “Oggi inferiori all’Atalanta per intensità. Abbiamo preso gol su episodi strani”

Matteo Par0, vice allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato nel post partita contro l’Atalanta ai microfoni di DAZN: “Oggi siamo stati inferiori all’Atalanta dal punto di vista dell’intensità, non abbiamo preso in mano la partita come facciamo sempre. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, dispiace anche per come abbiamo preso i due gol. Adesso c’è la sosta, ne approfitteremo per recuperare e pensare al finale di stagione. Loro soprattutto nel primo tempo sono stati più bravi di noi, sapevamo fosse una partita di scontri fisici. Nella ripresa abbiamo fatto un po’ meglio, dispiace perché abbiamo preso due gol su due episodi un po’ strani. Sicuramente nel primo tempo sono stati più brillanti di noi. Noi sapevamo che l’Atalanta ha valori fisici e qualità dei giocatori elevati, potevamo fare meglio soprattutto nel primo tempo con un po’ di cattiveria in più. Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo e ci siamo giocati la partita. Nell’intervallo ci siamo confrontati e detti che dovevamo migliorare, nel primo tempo eravamo in difficoltà”.

Foto: Twitter Verona