Paro: “La squadra ha costruito, non abbiamo giocato male”

A parlare per il Verona ai microfoni di DAZN è arrivato il vice di Juric, Matteo Paro, dopo aver deciso di non presentarsi alla consueta intervista. “Non è che abbiamo giocato male, la squadra costruiva e creava anche delle situazioni. Quando noi lasciamo un metro di spazio rischiamo di prendere gol. Il Genoa nelle situazioni che ha creato ha concretizzato segnando. Posso dire che la squadra ha giocato una buona gara. Nel secondo tempo meritavamo di fare gol e ci dispiace per il risultato e per l’infortunio di Pessina. Lui ha preso una botta al ginocchio, speriamo che non sia nulla di grave. “

Foto: twitter Verona