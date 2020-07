Paro: “Contenti della prestazione. Amrabat può dimostrare il suo valore anche in una big”

Il tecnico Ivan Juric dell’Hellas Verona era stato fermato dal Giudice Sportivo. In panchina con i scaligeri c’era Mattero Paro. Il vice allenatore dei veronesi, al termine della gara odierna contro l’Atalanta, ha commentato il pareggio ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo di affrontare una squadra molto forte. La squadra ha dimostrato ancora una volta la sua crescita, siamo molto contenti della prestazione. I ragazzi devono essere orgogliosi”.

L’Hellas Verona è una squadra molto simile all’Atalanta per la sua filosofia e per il suo modus operandi: “Come cultura calcistica abbiamo imparato tanto da Gasperini, per noi è un modello con le dovute differenze perchè ognuno apporta le sue modifiche”.

Ivan Juric sta crescendo tantissimo negli ultimi anni: “Credo che il mister stia valutando con la società un progetto per l’anno prossimo. Quest’anno la squadra ha alzato tanto il livello e si sta parlando di questo, della possibilità di trovare un accordo”.

Un passaggio anche su Amrabat, che nella prossima stagione vestirà la maglia della Fiorentina: “Il giocatore è cresciuto tantissimo, ha acquistato sicurezza e credo abbia tutte le carte in regola per dimostrare il suo valore anche in una grande squadra”.

Foto: Tuttosport