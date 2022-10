Per la conferenza stampa di presentazione alla sfida di Champions contro l’Inter, il Viktoria Plzen ha scelto come giocatore rappresentante Ludek Parnica: “Vogliamo fare la miglior partita possibile, non soltanto per il Plzen, ma anche per la Repubblica Ceca in generale. Lukaku? Non sappiamo se giocherà ma sarei curioso di affrontarlo”.

Foto: San Siro nostra