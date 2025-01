Come raccontato, Mathias Lovik, terzino sinistro norvegese, sarà il primo acquisto invernale del Parma: il giocatore in arrivo dal Molde è arrivato ieri in città e stamattina si è recato presso lo studio medico per per le visite mediche di rito, che lo trasformeranno in un rinforzo per la squadra di Fabio Pecchia. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

Foto: Instagram Molde