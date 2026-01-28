Parma, visite in corso per Nicolussi Caviglia e Carboni

28/01/2026 | 10:08:19

Due nuovi rinforzi per il Parma. Sono in corso le visite di Hans Nicolussi Caviglia e Franco Carboni. Sul centrocampista in arrivo dalla Fiorentina due giorni fa avevamo sciolto qualsiasi dubbio sull’arrivo in Emilia, operazione in chiusura e nessun intoppo sul buon esito della trattativa. Nicolussi Caviglia è arrivato ieri sera a Parma, operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il terzino sinistro, sempre di proprietà dell’Inter, lascia l’Empoli dove non ha inciso troppo e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.

Foto: X Fiorentina