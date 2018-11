Il Parma vince e vede la zona Europa League. Superato il Sassuolo al Tardini

Il lunch match della tredicesima giornata del campionato di Serie A se lo aggiudica il Parma. Successo degli uomini di D’Aversa sul Sassuolo. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti in vantaggio grazie al solito Gervinho, che grazie a un lancio di Bruno Alves e a una sponda di Barillà riesce a superare Consigli con un tiro tutt’altro che irresistibile. I ducali poi firmano il raddoppio al 25′ con Bruno Alves sfruttando un altro intervento discutibile di Consigli per segnare da pochi passi. I neroverdi accorciano le distanze ma non vanno oltre con Babacar che si conquista e trasforma un calcio di rigore. Con questa vittoria i gialloblù salgono a quota 20 punti in classifica superando anche la formazione di De Zerbi che resta ferma a 19.

PARMA-SASSUOLO 2-1

Marcatori: 6′ Gervinho (P), 25′ Bruno Alves (P), 36′ Babacar rig. (S)

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni (80′ Gazzola), Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Grassi, Scozzarella (87′ Stulac); Siligardi (66′ Biabiany), Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan (78′ Matri), Magnanelli (60′ Djuricic), Bourabia; Berardi, Babacar, Boateng (60′ Sensi). All. De Zerbi

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Ammoniti: Inglese, Bruno Alves, Bastoni (P), Duncan, Marlon, Ferrari, Consigli (S).

Classifica: Juventus 34; Napoli, Inter 28; Lazio 22; Milan 21; Parma 20; Roma, Sassuolo 19; Atalanta 18; Torino, Fiorentina 17; Sampdoria 15; Cagliari, Genoa 14; Spal 13; Udinese 12; Bologna 10; Empoli 9; Frosinone 7; Chievo* 0.

* -3 di penalizzazione

Foto: Twitter Parma