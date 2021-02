Parma-Udinese, le formazioni ufficiali

Partita fondamentale per il Parma di D’Aversa per mantenere vive le speranze di salvezza dopo quattro ko consecutivi. Al Tardini arriva l’Udinese, reduce dalla sconfitta in casa della Roma. I padroni di casa schierano il 4-3-3 con Cornelius unica punta supportato da Karamoh e Mihaila. I bianconeri rispondono col solito 3-5-2: in attacco torna Pereyra dopo l’infortunio, l’unica punta sarà Llorente.

Le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Mihaila

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra, Llorente

Foto: Twitter Parma