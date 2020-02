Parma: torna in gruppo Kulusevski. Il report del club

In casa Parma continua la sfilza degli infortunati, come riportato nel report dell’allenamento di oggi pubblicato dalla società gialloblu sul proprio sito.

Buone notizie soltanto sul fronte Kulusevski che si è allenato con il gruppo.

Di seguito la nota ufficiale del club.

“Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di attivazione. L’allenamento è proseguito con un lavoro tattico e una partita a tutto campo.

Dejan Kulusevski ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Matteo Scozzarella. Lavoro differenziato e terapie per Matteo Darmian. Terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Juraj Kucka, Roberto Inglese e Luigi Sepe“.

Foto: Twitter ufficiale Parma