Parma-Torino, i convocati di Baroni
29/09/2025 | 15:30:44
Il tecnico del Torino Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Parma.
Questi i convocati:
“Il tecnico Marco Baroni ha selezionato 24 calciatori per la quinta giornata di Serie A contro il Parma:
Aboukhlal, Adams, Asllani, Biraghi, Casadei, Coco, Dembélé, Gineitis, Ilkhan, Ismajli, Israel, Lazaro, Maripan, Masina, Ngonge, Njie, Nkounkou, Paleari, Pedersen, Popa, Simeone, Tameze, Vlasic, Zapata”.
Foto: Instagram Baroni