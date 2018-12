Bruttissime notizie in casa Parma: Roberto D’Aversa dovrà purtroppo fare a meno per lungo tempo di Alberto Grassi. Il centrocampista di proprietà del Napoli, l’anno scorso alla Spal, ha infatti subito la rottura del legamento crociato. Per il ragazzo cresciuto nell’Atalanta si tratta dello stesso infortunio patito due anni fa.