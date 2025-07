Parma, tegola Ondrejka: frattura del perone sinistro

26/07/2025 | 20:40:43

Arrivano bruttissime notizie per Jacob Ondrejka, che si è infortunato nell’amichevole di oggi contro il Werder Brema. C’è la frattura del perone, come annunciato dal Parma: “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Jacob Ondrejka, in seguito all’infortunio subito durante l’amichevole con il Werder Brema, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali nella clinica Hochrum di Rum (Austria). Gli esami hanno evidenziato la frattura del perone sinistro”.

Foto: Instagram Parma