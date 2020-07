Parma, svolta in società: in arrivo una cordata dal Qatar

In casa Parma è in arrivo una svolta che era già attesa da diverso tempo. Arrivano infatti conferme rispetto all’indiscrezione lanciata questa mattina da Parmalive.com in merito al futuro del club ducale. Sarebbe in arrivo infatti una cordata composta da imprenditori del Qatar appartenenti ad alcune aziende private tra le più famose del ricco paese. Non si tratta di un’investimento con quote di minoranza, ma, il gruppo in questione, vorrebbe entrare già da subito acquisendo la maggioranza del club così da poter assumere un certo peso fin dal proprio insediamento. La svolta vera e propria dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane, ma nessun cambiamento, almeno nell’immediato, dovrebbe avvenire riguardo alla guida tecnica. Le cifre a disposizione della cordata in questione, rappresentano una garanzia per il presente e per il futuro del Parma che adesso, potrebbe trovarsi, come detto, davanti ad una grandissima svolta.

FOTO: Sito Parma