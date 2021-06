Parma, striscioni dei tifosi su Buffon: “Sei andato via da mercenario, non puoi tornare da eroe”

Dopo l’annuncio del ritorno di Gianluigi Buffon al Parma, oggi sono apparsi alcuni striscioni proprio sul portiere: “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe. Onora la maglia”. Senz’altro un invito a dare il massimo per il portiere ex Juventus.

Foto: Twitter Buffon