Parma, stagione al via il 9 luglio. Comunicato il luogo del ritiro

Il Parma si prepara alla nuova stagione dopo la retrocessione in Serie B. Con un comunicato il club ducale ha fornito tutti i dettagli: “La stagione 2021/22 del Parma inizierà ufficialmente tra venerdì 9 e . In quei giorni, infatti, i crociati effettueranno le consuete visite mediche prima di sottoporsi ad una serie di test in programma al Centro Sportivo di Collecchio tra 11 e lunedì 12 luglio. Successivamente la squadra di Mister Maresca darà inizio al ritiro che si svolgerà a Castelrotto (Bolzano) fino a . La località altoatesina ai piedi dell’Alpe di Siusi, in passato, ha ospitato per diversi anni la preparazione del Bologna, ma anche, tra le altre, di Fiorentina, Roma e Hellas Verona. I crociati si alleneranno presso il campo sportivo Laranza, mentre la “base” sarà l’Hotel Lamm. Nei prossimi giorni, attraverso il sito ufficiale del Parma, verranno comunicate ulteriori informazioni relative alle amichevoli in programma e alle altre fasi della pre-season”.

La stagione 2021/22 del Parma Calcio inizierà il 9️⃣ luglio 💛💙

Castelrotto (BZ) sarà la sede del ritiro 🏔️⚽

Scopri di più 📝⤵️#ForzaParmahttps://t.co/8eUmVeibhV — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 3, 2021