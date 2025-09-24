Parma-Spezia, le due squadre in cerca del passaggio del turno

24/09/2025 | 13:36:04

Oggi alle 17:00 Parma e Spezia si affronteranno al Tardini nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il vincitore sfiderà il Bologna di Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre arrivano alla gara in uno stato di forma preoccupante: il Parma, fino a ora, non ha ancora vinto in campionato, totalizzando solo 2 punti grazie a 2 pareggi dopo 4 giornate. Lo stesso vale per lo Spezia, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juve Stabia. Inoltre, la panchina del tecnico degli spezzini, D’Angelo, sembra essere in bilico, e una vittoria in Coppa Italia potrebbe almeno contribuire a stabilizzare la situazione. Per entrambe le squadre, l’unico successo finora è arrivato proprio in Coppa Italia: il Parma ha battuto il Pescara nel turno precedente, mentre lo Spezia ha superato la Sampdoria ai rigori.

Foto: Sito Ufficiale Parma