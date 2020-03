Parma-Spal, slitta alle 13,45 il fischio d’inizio

E’ slittato il fischio d’inizio di Parma-Spal. In questi minuti infatti sul banco una nuova ipotesi, dato che il Ministro dello Sport Spadafora ha anche valutato la sospensione del campionato. “Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso”. Lo ha affermato in una nota il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora.

Alle 13,15 poi la comunicazione che la gara si sarebbe giocata e dunque fischio d’inizio alle 13,45

Foto: Wikipedia