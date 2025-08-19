Parma, si presenta Sorensen: “Piazza ideale, sfidare subito la Juve sarà bello”

19/08/2025 | 18:30:18

Conferenza stampa in casa Parma con il centrocampista Oliver Sorensen che si è presentato alla piazza: “Ovviamente, il fatto di avere in rosa altri scandinavi è utile, perché siamo cresciuti allo stesso modo. Ma anche in Danimarca ero abituato a giocare con giocatori sudamericani e africani. Già lì ho avuto l’abitudine a relazionarmi con giocatori di altre nazionalità. Questo è un bel modo per arricchire il proprio bagaglio in campo e fuori. Mi aiuta avere compagni scandinavi, ma ben vengano tutte le nazionalità. Ho la sensazione di poter condividere con tutti i ragazzi senza problemi. Questo può essere in generale un modo di arricchirsi dentro e fuori dal campo”.

L’ultimo calciatore danese del Parma è stato Cornelius. Ha avuto modo di parlargli? Lo conosce?

“No, non ho parlato con lui. Le nostre due squadre, Copenaghen e Midtjylland, sono molto rivali! Quindi anche solo per questo non ho avuto modo di parlare con lui”.

La prossima partita sarà con la Juventus. Iniziare il suo cammino contro di loro ha un significato particolare?

“Sì, sarà ovviamente speciale. Ho già parlato con alcune persone di questo e mi hanno detto che giocare contro la Juve non è una cosa ordinaria. Penso che sarà un’emozione incredibile domenica. Sarà speciale fare il mio esordio in Serie A contro la Juventus. Non sarà una partita come le altre”.

