Parma, si presenta Nicolussi Caviglia: “Felice di tornare. Subito la Juve? Partita importante dove fare punti”

30/01/2026 | 16:55:42

Conferenza stampa di presentazione in casa Parma per il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia.

Queste le sue parole: “È un ritorno molto piacevole per me. Sono stato qua pochi mesi ma già avevo capito la società e la città. Ringrazio molto la società, anche il mister con cui ho già parlato. Spero di meritarmi la stima dei tifosi”. Firenze? “Auguro il meglio alla società e ringrazio coloro con cui ho lavorato”.

La differenza tra Serie A e Serie B? “La velocità della palla e dei calci piazzati è molto elevata”.

A Parma manca un giocatore con le tue doti balistiche. “So che i calci piazzati sono stati un’arma importante per il Parma. Spero di aggiungermi ai buoni battitori. Ci lavoro molto”. Con quali caratteristiche diverse torni oggi? “Sono un giocatore completamente diverso. Ero più un trequartista. Sono maturato anche fisicamente, mi sono trasformato in un giocatore più duttile e in un centrocampista centrale. Sono evoluto ma mantenendo le mie caratteristiche offensive”. Che sensazione giocare contro la Juve? “È una partita di cartello, bella da giocare, nella quale ho fatto un grande percorso. La ritengo una partita importante ma come tutte le altre”.

Torna per fare il mediano? O puoi dare di più anche negli inserimenti? ”

Mi piace fare un ruolo di costruzione del gioco ma anche di interdizione e lettura. Ma un centrocampista deve essere abile nell’arrivare nell’area avversaria, non solo con inserimenti ma anche con i tiri dal limite”.

Ha battezzato già qualcuno a cui consigliare buona musica? “Non ho ancora trovato l’eletto! Ma gli argentini ascoltano musica che mi piace!”.

Foto: sito Parma