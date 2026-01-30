Parma, si presenta Elphege: “Sono un attaccante fisico e rapido. Il nome Nesta? Non è per il giocatore”

Conferenza stampa in casa Parma per il nuovo attaccante Nesta Elphege.

Queste le sue parole: “Sono contento di essere qui a Parma, in un club dalla grande storia. Voglio ringraziare la società, lo staff e i compagni per il caloroso benvenuto. Sono un attaccante, le mie qualità principali sono la fisicità e la tecnica: penso di essere dotato nella protezione palla ma mi difendo bene anche nell’attacco della profondità e nel gioco areo”.

Com’è nata la trattativa col Parma? Il nome Nesta è legato al nostro Nesta? “All’inizio del mercato il mio agente mi ha parlato dell’interesse del Parma. C’erano altre società ma non ho avuto dubbi, ero entusiasta di questa possibilità di venire a Parma e in Serie A, dove ci sono tante squadre di alto livello. Nesta? Ovviamente impossibile non conoscerlo. Già da piccolo pensavo che il mio nome fosse per lui ma non l’ho chiesto ai miei genitori! Mi sono interessato a lui. Poi quando ho chiesto mi hanno detto che mio padre era appassionato di Bob Marley e quindi per il suo secondo nome, che è Nesta”.

