Parma, si presenta Carboni: “Qui per crescere e aiutare il club a salvarsi”

30/01/2026 | 16:52:17

In casa Parma, conferenza stampa di presentazione di Franco Carboni, jolly offensivo, che arriva dall’Inter.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di arrivare in questa società. Ringrazio il club per la fiducia. Gli obiettivi personali sono crescere e imparare, essere pronto per giocare. La squadra è raggiungere l’obiettivo della salvezza”.

Com’è nata la trattativa? “Una grande società, con grande storia. Adesso stanno molto bene. Ho detto subito di sì a questa opportunità”.

Quali sono le sue caratteristiche? “Posso giocare a quattro come terzino. A cinque anche come quinto o anche il terzo. Nei ruoli sulla fascia”.

Ha visto giocare il Parma? Come l’ha giudicato? “Ho visto delle partite. Mi piace come giocano, una squadra giovane che si difende bene e con grandi giocatori giovani che possono fare molto bene”. Cosa pensa della salvezza? “Penso che l’obiettivo è la salvezza e si può raggiungere tranquillamente. Pensiamo partita dopo partita per fare il meglio”.

Ha parlato con qualcuno degli argentini? “Conoscevo solo Valenti, che giocava dove giocavo io da piccolo. Non l’ho sentito prima di arrivare. Ma sono tutti molto bravi”.

Foto: sito Parma