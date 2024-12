Parma, si ferma Hernani. Affaticamento muscolare per il centrocampista

Il 2024 si chiude con l’ennesima notizia per l’infermeria in casa Parma: il centrocampista brasiliano Hernani, peraltro autore del secondo gol in maglia crociata in Serie A dal suo ritorno proprio nello scorso weekend, ha riportato un affaticamento muscolare durante la partita con il Monza. Per lui dunque il 2025 inizia nel modo peggiore possibile, considerando anche che è il terzo ko in pochi mesi per il carioca.

Foto: sito Parma