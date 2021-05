Piove sul bagnato in casa Parma. Dopo Kucka, altra tegola per mister D’Aversa in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio. “Gervinho, dato il persistere del fastidio dovuto a una fibrosi muscolare, per precauzione rimarrà ad allenarsi a Collecchio”, questo il tweet della società che ha inoltre reso noto: “Al suo posto tra i convocati é stato inserito Chaka Traoré“.

FOTO: Twitter Parma