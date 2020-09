Parma show in amichevole, 6-0 alla Pro Sesto: bene Gervinho

Continuano le amichevoli delle squadre di Serie A in vista della ripresa del campionato. Il Parma nel pomeriggio in amichevole contro la Pro Sesto a Collecchio ha chiuso con un rotondo 6-0 dopo un secondo tempo giocato a mille dagli uomini di Fabio Liverani. Nel primo tempo solo 1-0 per i ducali grazie a un rigore trasformato da Inglese, nella ripresa si scatena anche Gervinho, insuperabile questo pomeriggio.

Foto: twitter Parma