Parma, l’oblio di Sepe. Tre anni di contratto e un futuro da scrivere

Gigi Sepe vive un oblio preoccupante, nella speranza di poterne uscire molto presto. Ha un contratto con il Parma fino al 2024 e sotto questo punto di vista potrà vivere senza problemi, con circa un milione di ingaggio (parliamo di netto a stagione). Ma davanti ha un certo Buffon e non ce l’ha fatta a entrare in qualsiasi giro di portieri, scavalcato anche da Montipò che è andato al Verona. Ora avrebbe due strade: fare il vice di Handanovic o Meret se, tra Inter e Napoli, partisse uno tra Radu e Ospina. Ma per il momento è tutto fermo. Intanto, l’oblio di Sepe continua.

Foto: Instagram Sepe