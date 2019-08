Parma, senti D’Aversa: “Manca ancora qualcosa in difesa”

Domani il Parma inaugurerà la propria stagione sportiva sfidando il Venezia in Coppa Italia. Alla vigilia, il tecnico ducale Roberto D’Aversa ha parlato della sfida e del calciomercato della propria squadra. Queste le sue dichiarazioni: “Per questo primo impegno non ci saranno Kucka e Gazzola, per il resto ci sono tutti. Domani non sarà un impegno semplice, abbiamo contro una squadra organizzata con un allenatore che prepara molto bene le partite. Se commettiamo l’errore di sottovalutarli possiamo andare in difficoltà, ma questa squadra ha sempre la voglia di affrontare al massimo gli impegni. La società è stata brava durante il mercato ad allestire questa squadra, ma ricordiamo come si sia fatto bene anche lo scorso anno. È importante aver confermato alcuni giocatori come Inglese, Grassi e Sepe per la struttura della squadra, ma qualcosina a livello numerico manca ancora, specie in difesa. Dobbiamo capire che il lavoro settimanale è importante indipendentemente dal numero delle persone a disposizione, ma questo si è fatto benissimo lo scorso anno e si sta facendo anche quest’anno. Faccio un esempio pratico: un giocatore come Dermaku che doveva partire per andare a giocare si sta meritando di rimanere qui e giocarsi le sue possibilità in Serie A. Non sta a me dare voti al mercato, perché non è semplice far quadrare i conti e accontentare l’allenatore. Quello che devo fare io è allenare i ragazzi che ho a disposizione“.

Foto: sito ufficiale Parma