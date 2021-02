Parma, scatta l’obbligo di riscatto per Cyprien dal Nizza

L’obbligo di riscatto deciso in fase di acquisto di Wylan Cyprien dal Nizza è scattato ufficialmente oggi all’ingresso in campo del francese in Parma-Bologna: l’accordo prevedeva infatti il riscatto automatico al primo minuto giocato dalla squadra a febbraio, stabilito appunto al momento dell’arrivo del calciatore, il 5 ottobre scorso. Da oggi quindi la proprietà del cartellino del centrocampista francese è ufficialmente del Parma: 7 milioni e mezzo nelle casse del Nizza.