Parma, rottura del crociato per l’ultimo acquisto Frigan

19/08/2025 | 19:53:10

Sfortuna in casa Parma, con il nuovo acquisto Matija Frigan che si rompe il crociato dopo pochi allenamenti.

Questa la nota degli emiliani: “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante la seduta di allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Matija Frigan ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per l’attaccante è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La squadra, lo staff tecnico e tutto il Parma Calcio augurano a Matija di tornare più forte di prima in campo! Forza Matija, siamo con te!”.

Foto: sito Parma