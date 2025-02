Parma-Roma: tre assenti per Pecchia

Il Parma scenderà in campo contro la Roma, oggi alle ore 18:00, nel match valido per il 25° turno di Serie A. Una gara molto importante per i padroni di casa che hanno bisogno di punti per provare a uscire, almeno in maniera momentanea, dalla zona retrocessione. La classifica parla chiaro: 18° posto con 20 punti all’attivo, a una sola lunghezza di distanza dalla zona salvezza. Nonostante ciò, Pecchia dovrà fare i conti con le assenze, in particolar modo dovrà fare a meno di alcuni dei suoi uomini chiave. Dalla lista dei convocati diramata dal tecnico, infatti, a mancare sono Djuric, Hernani e Mihaila, mentre tornano a disposizione Marcone e Valenti.

FOTO: Instagram Pecchia