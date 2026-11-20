Parma-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni
20/11/2026 | 22:40:55
La Roma, ancora imbattuta in campionato, fa visita al Parma di Alberto Gilardino, a caccia di punti per tenere a distanza la zona retrocessione. Calcio d’inizio alle 18:00 al Tardini.
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All. Alberto Gilardino
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Mora, Dybala, Malen. All. Gianpiero Gasperini
Foto: Instagram Roma