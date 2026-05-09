Parma-Roma, le probabili formazioni
09/05/2026 | 22:04:45
Domani alle 18, la Roma va a Parma per inseguire la zona Champions.
In casa Parma, Bernabé, Frigan e Cremaschi indisponibili. A centrocampo provate diverse soluzioni: anche Oristanio, Estevez e Sorensen potrebbero entrare nelle rotazioni di Cuesta. Coppia d’attacco Strefezza-Pellegrino.
Per la Roma, Gasperini verso la conferma della formazione titolare, che ha sconfitto 4-0 la Fiorentina. Soulé favorito su Dybala per affiancare Pisilli alle spalle di Malen. Dovbyk, Ferguson e Zaragoza indisponibili.
Queste le probabili formazioni:
PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Soulé; Malen. All. Gasperini
Foto: wikipedia