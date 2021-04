Parma: recupera Mihaila, vicino al ritorno Karamoh. Differenziato per Hernani, Iacoponi e Inglese

Il Parma continua la sua marcia d’avicinamento verso la partita di sabato sera contro il Cagliari. I ducali hanno comunicato il report d’allenamento con le rispettive condizioni dei giocatori acciaccati. Nello scontro salvezza serviranno quanto più giocatori possibili per tentare anche una corsa alla salvezze che per il Parma sembra insormontabile.

Tanti ancora gli assenti per Roberto D’Aversa, ma che va recuperando pezzi, come Mihaila e quasi Karamoh, che resta in dubbio per la prossima partita: “Valentin Mihaila ha lavorato con i compagni. Yann Karamoh ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato Hernani, Simone Iacoponi e Roberto Inglese. Terapie per Andrea Conti e Joshua Zirkzee”.

Foto: Twitter ufficiale Parma