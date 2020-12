Parma, problema muscolare per Gervinho: l’ivoriano non è partito per Crotone

Il Parma ha comunicato che il suo attaccante Gervinho non prenderà parte alla trasferta di Crotone. Con un tweet, il club ducale ha comunicato che “gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato per Gervinho una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi”.

Foto: Twitter Parma