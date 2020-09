Parma, presentata la nuova maglia Home in tessuto antivirale

Il Parma, attraverso i propri canali ufficiali, ha presentato la nuova maglia Home per la stagione 2020/2021. La particolarità, come riporta il sito dei ducali, è rappresentata dal tessuto antivirale con cui è prodotta la divisa: la maglia crociata è in Ti-energy, il tessuto realizzato con nanoparticelle di ossido di zinco incapsulate permanentemente nelle fibre che, grazie alle loro caratteristiche, attivano una efficace tenuta antibatterica.

Foto: Sito ufficiale Parma