Parma-Pescara, le formazioni ufficiali
17/08/2025 | 17:45:03
Giornata di Coppa Italia per Parma e Pescara che scendono in campo con l’intento di accedere ai 16esimi della competizione nazionale. Le scelte di Cuesta e Vivarini:
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All.: Cuesta. Pescara (4-3-3): Desplanches; Valzania, Corbo, Giannini, Letizia; Dagasso, Graziani; Merola, Olzer, Cangiano; Sgarbi. All.: Vivarini.
Foto: Instagram Cuesta