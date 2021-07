Parma, perdere le partitelle comporta una punizione. Pallonate addosso per gli sconfitti

“Quel momento in cui Castelrotto si trasforma nel Far West per la squadra che ha perso le sfide di oggi”.

Così il Parma ha commentato un video che ha postato, che vede alcuni calciatori sulla linea di porta, inginocchiati e di spalle al campo e altri compagni tirargli addosso, precisamente nel sedere.

Con questa piccola “punizione” il Parma ha fatto pagare agli sconfitti delle partitelle di oggi.

Il video è diventato virale e ed è stato accolto con simpatia sul web.