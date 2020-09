Parma, parla Kyle Krause: “Ho sempre sognato di acquistare una società italiana”

Il nuovo patron del Parma, Kyle Krause, ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport le sue prime impressioni nella società ducale: “Il mio interesse per il calcio arriva dal fatto che mia madre è italiana, sono italoamericano e ho da sempre una grande passione per questo sport. Da tempo speravo di diventare un giorno proprietario di una squadra italiana e quando si è presentata l’occasione del Parma l’ho colta subito. Da bambino tifavo per la Juventus e come seconda squadra supportavo il Palermo. Qui c’è rivalità con i bianconeri così ho staccato l’adesivo della Juve dal mio pc ho messo quello del Parma”.

Foto: Twitter Parma