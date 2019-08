Parma, parla il ds Faggiano: “Per Pezzella mancano solo le firme, per Conti…”

Mentre il Parma è sul terreno di gioco del Tardini per affrontare nella prima giornata di Serie A i campioni d’Italia della Juventus, il suo mercato non si arresta. Ne ha parlato a margine della gara il ds ducale Faggiano. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport su Giuseppe Pezzella, di cui vi parliamo anche noi in ottica crociati da ormai un paio di mesi, e Andrea Conti: “Per rispetto nei confronti dell’Udinese, non possiamo dire che Pezzella sia un nostro giocatore. Però siamo d’accordo con tutti, mancano solo le firme. Se è stato più difficile confermare Gervinho o comprare Inglese? Devo essere onesto, sono stato agevolato da loro due: hanno voluto fortemente restare qui. Conti? Penso proprio che non arriverà“.