Parma, parla Faggiano: “Esposito? Ci interessa, ma per ora l’Inter non lo cede”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, dopo l’incontro nella sede dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: “Esposito? Per il momento non è in uscita. Se esce, noi ci siamo. Ci interessava anche un mese fa e ne abbiamo già parlato. E adesso con l’infortunio di Inglese ci stiamo guardando intorno. Ribadisco, siamo in ottimi rapporti con l’Inter ma per adesso Esposito non è in vendita. Darmian? E’ un giocatore nostro e poi si vedrà. Non si è parlato di questo perché l’Inter è impegnata anche in altre cose”, ha chiuso Faggiano.

Foto: sito ufficiale Parma