Parma, parla Faggiano: “De Rossi? Non possiamo permettercelo. Su Balotelli…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss soffermandosi sul mercato del club gialloblù: “De Rossi? Abbiamo pensato a lui dopo quel Roma-Parma, ma è un calciatore che non possiamo permetterci. Balotelli? Lo vorrebbero tutte le squadre, parliamo con tanti attaccanti, ma non è facile. E’ ovvio che se arriva lui non potrebbe arrivare Inglese. Napoli? Abbiamo un ottimo rapporto, ci organizziamo sempre per fare il meglio delle due società”.

Foto: sito ufficiale Parma