Due difensori in arrivo per il Parma: l’annunciato Osorio dal Porto e Valenti. Ma il club non ha affondato per Zeqiri che aveva in pugno e così il Losanna, come ha fatto intuire il suo agente, ha ormai un accordo in Inghilterra con il Brighton. Resta in lista il terzino destro Biancone.

Foto: sito Porto