Parma, operazioni per Bernabé e Ondrejka. La nota

11/05/2026 | 22:29:30

Parma Calcio comunica che Adrian Bernabé è stato sottoposto ad esami diagnostici e a visite specialistiche che hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico volto alla risoluzione della problematica relativa al canale inguinale. Il suddetto intervento verrà eseguito nei prossimi giorni”.

Prosegue e conclude il report medico del Parma: “Jakob Ondrejka, invece, verrà sottoposto ad intervento di rimozione della placca inserita durante l’operazione necessaria per ridurre la frattura del perone della gamba sinistra della scorsa estate. Si tratta di un intervento già programmato e verrà eseguito nel corso di questa settimana”.

Foto: X Parma