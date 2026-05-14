Parma, operazione al canale inguinale riuscita per Bernabé
14/05/2026 | 20:41:54
Il Parma ha diramato un comunicato sulle condizioni di Bernabè: “Parma Calcio 1913 comunica che, nella giornata di oggi, il calciatore Adrian Bernabé è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la risoluzione della patologia al canale inguinale.
L’intervento – perfettamente riuscito – è stato eseguito a Londra, presso il Wellington Hospital, ed è stato eseguito dal Dottor Ernest Schilders alla presenza del Dott. Giulio Pasta, responsabile sanitario del Club.Adrian Bernabé inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica”.
Foto: Instagram Parma