Parma, Ondrejka e Almqvist tornano tra i convocati contro il Napoli
11/04/2026 | 18:39:38
Il Parma ha diramato la lista dei convocati di Carlos Cuesta per il match contro il Napoli.
Questa la lista completa:
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 7 Strefezza.
Foto: X Parma