Parma-Napoli, i convocati di Ancelotti: fuori Mario Rui

Sono stati resi noti i convocati del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, per la partita di domani contro il Parma. Out per squalifica Insigne, fuori anche Mario Rui che non recupera dal problema muscolare. Indisponibile anche Albiol.

PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis;

DIFENSORI: Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Luperto, Koulibaly, Maksimovic, Chiriches;

CENTROCAMPISTI: Allan, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski;

ATTACCANTI: Verdi, Callejon, Mertens, Ounas, Milik.

Foto: Twitter ufficiale Napoli